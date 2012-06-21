У той день Джон Джонсон разом з дружиною Джорджі Енн відпочивав в кімнаті за переглядом телевізора, повідомляє WTKR.
У якусь мить пара почула шум на кухні, яка знаходилася поверхом вище. Джон піднявся наверх і побачив, що в будинок пробралася ведмедиця з ведмежатами. Дикі звірі знайшди хліб і почали ласувати ним. Побачивши людей хижаки заревіли і почали кидатися на пару. Однак Джон зумів вдарити ведмедицю кулаком, а Джорджі відлякала сімейство бейсбольною битою. Тварини, які не чекали такої відсічі, повтікали.
Джон отримав легкі бойові поранення – ведмедиця залишила подряпини на його руках, обличчі та животі. Його дружина не постраждала.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»