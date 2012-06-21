Президенти Польщі і Німеччини Анджей Дуда і Франк-Вальтер Штайнмайєр відвідали о 5 ранку місто Вєлунь у центрі Польщі, яке першим зазнало удару гітлерівської авіації 1 вересня 1939 року, відкриваючи пам’ятні заходи з відзначення 80-річчя початку Другої світової.

Виступаючи на урочистостях, з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни у Вєлуні, центральна Польща, 1 вересня президент Анджей Дуда підкреслив, що ця страшна війна розпочалася з акти варварства, нападу на простих мирних людей.

Перші бомби Другої світової війни були скинуті 1 вересня 1939 року на місто Вєлюнь. Літаки Люфтваффе скинули бомби о 4:40 ранку. Перед початком війни у Вєлуні проживало понад 16 000 жителів і місто знаходилося лише за 21 кілометр від німецького кордону. Від перших бомб Другої світової війни загинуло 32 людини, усі пацієнти та персонал місцевої лікарні.

«Це був початок Другої світової війни, яка спустошила світ. Вона ніколи не забудеться, оскільки ми ніколи не будемо її забувати. Ми ніколи не повинні забувати її, навіть коли всіх очевидців вже не буде в живих», – наголосив Анджей Дуда.

Звертаючись на церемонії до президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра, президент Дуда подякував німецькому главі держави за його участь у заході.

Анджей Дуда сказав, що, дивлячись на президента Німеччини, він побачив людину, «яка прийшла з смиренням, з похиленою головою, щоб віддати шану (...), щоб поділитися болем».

Польський президент наголосив, що «пам’ятаючи історію, ми зможемо побудувати дружбу поляків та німців у наступні десятиліття».

Звертаючись до учасників заходу, президент Німеччини заявив, що бомбардування Вєлуна поклало початок тому, що відбудеться протягом наступних шести років, і що призвело до знищення польської та європейської культури.

«Як президент Німеччини хочу вас запевнити, що ми не забудемо, завжди про це пам’ятатимемо і приймемо на себе відповідальність, яку піднесла нам історія», – наголосив президент Німеччини.

Німецькою і польською мовою він підкреслив, що схиляє голову перед жертвами атаки на Вєлунь, і польськими жертвами німецької тиранії і просить пробачення за це.

Чиновник також заявив, що Німеччина завжди буде вдячна за боротьбу Польщі за свободу, яка призвела до падіння Залізної завіси, і завдяки якій був відкритий шлях до вільної та об'єднаної Європи.

Основні меморіальні заходи з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни відбудуться опівдні у центрі Варшави біля Могили Невідомого солдата. Свої промови там виголосять Дуда і Штайнмайєр. Участь у заходах візьмут візьмуть близько 250-ти гостей, 40 офіційних делегацій і, зокрема, майже 20-ть глав держав, серед них і Президент України Володимир Зеленський.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»