Одним із основних індикаторів успішності проведення медичної реформи, що стартувала навесні позаминулого року є, безперечно, охоплення населення укладенням декларацій з сімейними лікарями. У Харкові, за словами директора департаменту охорони здоров’я міськради Юрія Сорокалата, станом на 1 вересня 1мільйон 150 тисяч жителів Харкова вже уклали такі декларації, що є досить високим показником в Україні.
Юрій Сорокалат також розповів, що всі міські лікарні на 100% укомплектовані комп’ютерами для комунікації з Національною службою здоров’я України. Тільки нинішнього року за кошти міського бюджету для поліклінік та лікарень закуплено 1634 персональних комп’ютерів та 1388 багатопрофільних пристроїв. А всього в лікувальних закладах міста встановлено понад 4500 персональних комп’ютерів.
Наразі процес укладення харків’янами декларацій з сімейними лікарями триває.
Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»