Фахівці Державної служби України з питань праці повідомили, що станом на 1 березня 2018 року загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в державі становила 2455,9 мільйона гривень.
Порівняно із даними на 1 лютого 2018 року вона зменшилася на 79,4 мільйона гривень, або на 3,1%. За оперативними даними, заборгованість із виплати заробітної плати працівникам економічно активних підприємств станом на 2 квітня 2018 року зменшилася порівняно до 1 січня на 112,9 мільйонів гривень, або на 8,9 %, і становила 1159,4 мільйонів гривень.
Державні інспектори праці здійснюють постійний контроль суб’єктів господарювання всіх форм власності щодо своєчасної виплати заробітної плати. Так упродовж січня-лютого 2018 року вони побували із перевірками на 97 підприємствах, заборгованість яких перевищувала 100 мільйонів гривень. Після чого керівництво 88 підприємств-боржників погасило заборгованість із виплати заробітної плати на суму понад 50 мільйонів гривень, а отже повністю чи частково розрахувалися із понад 31 тисячею працівників.
Винних у невиплаті осіб притягнуто до відповідальності, до підприємств-боржників застосовано фінансові санкції на загальну суму майже 1,4 мільйона гривень, повідомляє прес-служба Держпраці.
Фахівці служби також ведуть реєстр боржників, який розміщено на офіційному сайті. Там же можна просигналізувати про використання роботодавцем праці неоформлених працівників – у розділі «Повідомити про незадекларовану працю».