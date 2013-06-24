За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим кошторисам 94 громади придбали автомобілі для забезпечення роботи мобільних бригад, що надають допомогу постраждалим від домашнього насильства. Обрані громади закупили автомашини: 89 транспортних засобів зареєстровано та працюють за призначенням, ще п’ять проходять процедуру обліку. Усі автомобілі, відповідно до вимог розподілу субвенції, облаштовано для потреб людей з інвалідністю та маломобільних громадян.

В окремих регіонах є приклади успішної роботи оновленого парку техніки. До прикладу,на Миколаївщині 12 громад посилили безбар’єрність та доступ до соціальних послуг за рахунок державної підтримки. Ще чотири громади використали кошти субвенції, щоб провести ремонт та реконструкцію спеціалізованих служб для постраждалих від насильства. Два об’єкти готові майже на 95%, ще два — спеціалізована служба первинного соціально-психологічного консультування в Києві та денний центр Кельменецької громади в Чернівецькій області — повністю відремонтовано.

Нагадаємо, 2024 року місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб, які надають послуги та психосоціальну підтримку особам, постраждалим від домашнього насильства чи насильства за ознакою статі, було надано субвенцію. Сума становить 200 мільйонів гривень. Субвенцію спрямували на завершення ремонту спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб від домашнього насильства та придбання машин для мобільних бригад протидії домашньому насильству.

Важливо, що порядок розподілу субвенції ґрунтується на засадах Національної стратегії створення безбар’єрного простору в Україні, яку ініціювала перша леді Олена Зеленська, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.