Міжнародний аеропорт «Ужгород» у повноформатному режимі повинен відновити свою роботу вже у 2018 році. Про таке доручення, отримане від Президента України, повідомив 5 квітня міністр інфраструктури України Володимир Омелян, перебуваючи з робочим візитом на Закарпатті.
– Ми пропонуємо наступний алгоритм. У квітні відбудуться візити Державіаслужби України та керівництва Міністерства інфраструктури України до Словаччини з метою відпрацювання двосторонньої угоди на рівні державіаслужб, а також у разі потреби між урядами двох країн, – сказав Володимир Омелян.
Досі неврегульованим є питання про захід літаків на посадку на летовище Ужгорода, який здійснюється з боку сусідньої Словаччини. Щодо цього, як відомо, тривають перемовини зі словацькою стороною. Іншим питанням, яке потребує вирішення, є забезпечення міжнародного аеропорту «Ужгород» навігаційним обладнанням. Десятки мільйонів гривень у ремонт злітно-посадкової смуги та придбання обладнання вже вкладено з обласного бюджету. Тепер на Закарпатті чекають фінансової підтримки з центру.
– Украерорух докладає зараз усіх зусиль, щоб забезпечити необхідним цим обладнанням летовище у шестимісячний термін. І ми виходимо з того, що аеропорт у цьому найзахіднішому місті України повинен бути готовим до зимової навігації у 2018-2019 роках, – розповів профільний міністр під час відвідання міжнародного аеропорту.
Міністр інфраструктури не виключив можливості будівництва ще одного летовища на Закарпатті, зокрема, в Хусті або в Мукачеві. Крім того, Володимир Омелян повідомив про плани «Укрзалізниці» вже восени цього року запустити рух потягів типу «Інтерсіті» між містом Мукачево на Закарпатті та столицею Угорщини Будапештом. Для цього, за словами Володимира Омеляна, слід здійснити модернізувати наявну колію європейського зразка.