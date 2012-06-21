Володимир КОЛЮБАКІН,

«Урядовий кур’єр»

Як повідомляє пресслужба Всеукраїнської аграрної ради (ВАР), це об’єднання провідних аграрних асоціацій оприлюднило звернення до міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка з проханням зустрітися для обговорення ситуації, що склалася на ринку зерна у зв’язку з катастрофічною посухою.

Як відомо, сільгоспвиробники південних регіонів України через цю посуху або втратили урожай повністю, або ж зібрали набагато менше, ніж планували. Через це вони не змогли виконати зобов’язання за укладеними раніше форвардними контрактами.

У ВАР зазначають: частина аграріїв не мала змоги документально оформити факт втрати врожаю через форс-мажорні обставини або ж навіть не знали, як треба діяти за таких обставин. У такому разі проти них може бути застосовано штрафні санкції від тих контрагентів, з якими аграрії уклали форвардні договори. А це може завдати нищівного удару по всій агарній галузі України, говориться у зверненні.

Тож тепер аграрії просять уряд скликати нараду за участі профільного міністра, представників аграрних асоціацій та учасників ринку сільгосппродукції для пошуку шляхів виходу з ситуації, що склалася. Наразі ініціатори звернення очікують відповіді від Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

