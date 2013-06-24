Уже засіяно 727,5 тисячі гектарів. Сівбу озимих зернових культур розпочали аграрії Київської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Полтавської, Тернопільської, Херсонської, Чернівецької і Чернігівської областей. Загалом посіяно 42,2 тис. га. Сільгоспвиробники майже всіх областей сіють озимий ріпак, якого посіяно 685,3 тис. га.
Зокрема, посіяно: озимої пшениці — 39,9 тис. га; озимого ячменю — 1,1 тис. га; озимого жита — 1,2 тис. га; озимого ріпаку — 685,3 тис. га.
Аграрії Вінницької, Волинської, Полтавської та Тернопільської областей завершили сівбу озимого ріпаку, повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.