Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що під час тематичного засідання Кабінету Міністрів ухвалено важливі рішення, спрямовані на підтримку підприємців у різних галузях. Зокрема, в агросекторі до 31 березня 2027 року продовжено можливість аграріям пролонгувати кредити за програмою «5—7—9%» за договорами, укладеними у 2022—2025 роках.Це дасть змогу уникнути ризику дефолту в 2026 році та забезпечить стабільну роботу агробізнесу навіть в умовах війни, зокрема, продовжити сіяти та збирати врожай, відбудовувати знищені господарства.