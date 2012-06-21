Аграрії давно нарікали на відсутність сильного політичного лобі, яке б відстоювало їхні інтереси на законодавчому рівні. Зараз здійснюються перші кроки в цьому напрямі. Громадські організації «Всеукраїнська Аграрна Рада» (ВАР) та «Аграрний союз України» підписали з партією «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» меморандум про співробітництво для спільного проведення ефективних реформ у сільському господарстві та забезпечення розвитку сільських територій.
Втім, не варто думати, що сільгоспвиробники України записалися в прихильники лише однієї політичної сили. Заступник голови ВАР Денис Марчук зауважив: «Ми надсилали меморандум усім політичним партіям. Першою на наш заклик відгукнулась «Батьківщина», але цей документ є відкритим для усіх парламентських партій. Ми готові підписати його з усіма силами, які хочуть долучитись до реформування аграрного сектору».
Підписання меморандуму зобов’язує сторони проводити спільні консультації та узгоджувати позиції перед внесенням до Верховної Ради законопроектів, які стосуються реформування аграрної галузі. Йдеться про реалізацію конкретного плану дій, який спрямований на підтримку аграрного сектору та стимулювання виробництва аграрної продукції, зазначив голова Всеукраїнської Аграрної Ради Андрій Дикун.
Згідно з текстом меморандуму, першочерговими кроками для стимулювання аграрного сектору стануть підтримка законопроекту №7403-2, яким повертається відшкодування ПДВ при експорті сої та ріпаку, а також запровадження ефективної моделі державної підтримки сільгоспвиробників. Так, сторони пропонують збільшити фінансування бюджетної дотації для розвитку сільгоспвиробників та стимулювання виробництва аграрної продукції (так звана квазіакумуляція ПДВ) до 4 млрд грн, у той самий час обмеживши видатки за програмами підтримки тваринництва та часткової компенсації вартості придбаної сільгосптехніки вітчизняного виробництва до 700 млн грн та 500 млн грн відповідно. Крім того, 45 млрд грн пропонується спрямувати на страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою.
При цьому, сторони наполягають, що на виплату дотації по програмі квазіакумуляції ПДВ протягом наступних 5 років має бути спрямовано не менше 60% коштів, передбачених на державну підтримку сільського господарства. Розподіл коштів має відбуватись пропорційно виручці від реалізації продукції, отриманої в результаті здійснення дотаційних видів діяльності.