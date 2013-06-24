Станом на 6 червня 2025 року аграрії всіх областей України засіяли 5,6 млн га ярих зернових та зернобобових культур і фактично завершили весняну посівну кампанію. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Регіонами-лідерами за темпами сівби стали Полтавська, Чернігівська, Вінницька, Черкаська та Сумська області.

5,6 млн га ярих зернових та зернобобових культур - це рівень 2024 року.

Особливість цьогорічного сезону — збільшення площ під ярою пшеницею, площа посіву якої станом на сьогодні становить майже 220 тис. га. Це зумовлено попитом з боку переробних підприємств та експортерів. Також засіяно 7,7 млн га технічних культур, з яких переважає соняшник – 4,9 млн га та соя 2,3 млн га.

Структура посівних площ по всіх категоріях господарств на підконтрольній території України у 2025 році суттєво не відрізняється від попереднього року, а вказаних площ достатньо для забезпечення внутрішньої продовольчої безпеки та створення експортного потенціалу.