Наступного тижня, а точніше — 4 квітня, в Україні розпочне роботу нова система контролю якості та безпечності харчових продуктів. Ідеться про набуття чинності Законом України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин».
Новий закон, за словами віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе, з одного боку, створить умови для забезпечення кращої якості й безпечності харчової продукції для споживачів, а з іншого — запровадить чіткі й прозорі процедури перевірок. Вони мінімізують корупційні ризики й сприятимуть розвитку чесної конкуренції. Ключовими новаціями нового закону Іванна Климпуш-Цинцадзе назвала ризик-орієнтований підхід до перевірок операторів ринку та запровадження Акта перевірки.
Перевірятимуть підприємства залежно від ступеня ризику для життя й здоров’я людей (наприклад, у магазині, де продають запаковану продукцію тривалого зберігання, ризиків менше, ніж у магазині, де торгують свіжим м’ясом). Також за новим законом інспектори Держпродспоживслужби здійснюватимуть перевірки згідно з Актом перевірки. Цей документ міститиме вичерпну кількість питань для перевірки і буде публічним, що мінімізує корупційні ризики.
За порушення нового закону передбачено жорсткі санкції. Так, сума штрафу для юридичних осіб може сягати 70 тисяч гривень — залежно від скоєного правопорушення, повідомляє служба віце-прем’єр-міністра. У разі виявлення на виробництві чинників, що становлять небезпеку життю й здоров’ю людей, інспектор може ухвалити рішення про тимчасове припинення виробництва та/або обігу харчових продуктів та/або кормів.
Іванна Климпуш-Цинцадзе закликала політиків утриматися від спекуляцій нормами нового закону, покликаного поліпшити якість і безпечність харчових продуктів в Україні й захистити добросовісних операторів ринку від тиску контролюючих органів.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»