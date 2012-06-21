Питання розвитку біоенергетики в Україні стоїть вкрай гостро – йдеться не лише про екологічні аспекти, а й про енергетичну безпеку держави. Тому альтернативну енергетику час припинити так називати, бо альтернативи їй в Україні насправді нема. Про це йшлося на круглому столі «Біоенергетика: перспективи розвитку в Україні», організованому громадським об’єднанням «Українська аграрна конфедерація». І чільна роль тут має належати саме біоенергетиці, бо вітри – річ мінлива, сонячні батареї поки що не дуже досконалі та ще й містять шкідливі речовини, важкі метали… А біологічної сировини у аграрної держави вдосталь. Питання – як її використати і як створити для цього можливості на рівні держави.
Бо наразі на перешкоді стоять певні правові, організаційні, технічні, навіть психологічні моменти. На це нарікає зокрема голова фермерського господарства «Журавушка» з Броварського району Київщини Сергій Плакся. Для нього питання енергозабезпечення господарства стоїть вельми гостро: зберігання овочів, тваринницькі ферми і ковбасний цех вимагають стільки електроенергії, що за неї доводиться платити по 300 тисяч гривень на місяць.
Тут біогазова установка була б добрим виходом, але, за словами фермера, отримати «зелений» тариф на вироблену електроенергію вкрай важко, сусіди оформляли його цілий рік, інші фермери мають установку, але вона не працює, бо того тарифу так і не отримали. Сюди ж додається ще одна проблема – де будувати? На своїй землі – не можна, бо це земля сільськогосподарського призначення, а біогазова установка проходить як промисловий об’єкт. На землях села – теж не можна, громада виступає проти – побоюються, що буде сморід. Насправді ж смороду більше якраз від того господарства, де такої установки нема і питання утилізації відходів тваринництва не вирішується достатньо ефективно.
Але пояснити це усім самому фермерові несила, тут мала б діяти державна програма інформування населення. І ще аграрії вимагають від держави гарантій захисту інвестицій в енергетичній сфері: поки що є закордонні бажаючі інвестувати в цю сферу, але розлякати їх дуже легко.