Швидше за все, жінка була слов'янкою і, ймовірно, народилася в Східній Європі, яка нині є територією Польщі, йдеться в заяві представників Міністерства науки та вищої освіти Польщі.
Згідно із знайденою монетою, яку археологи знайшли на кладовищі на данському острові Лангеланн, місцю поховання майже 1000 років. Могила жінки була єдиною, в якій знайшли зброю.
«Протягом усієї історії і в усьому світі жінки володіли зброєю. В останні роки археологи виявили докази того, що деякі жінки вікінгів були поховані зі зброєю. Але в багатьох з цих випадків в могилах не було людських решток, а лише ювелірні вироби та інші предмети, які зазвичай належали жінкам», – йдеться заяві Лешека Гарделя, археолога з Боннського університету.
Однак скелет слов'янської жінки лежав у могилі. За словами Гарделя, на скелеті не було явних пошкоджень, які вказували б на її смерть. Сокира нагадував аналогічні знаряддя з південної Балтики – регіону, який включає в себе сучасні країни, які межують з Балтійським морем, такі як Польща, Німеччина і Литва, – а споруда її могили у вигляді камери нагадує цвинтарні споруди з цієї частини світу. У цей період в Данії слов'яни і скандинави жили близько один від одного, а пояснює, чому слов'янську жінку поховали на данському кладовищі, каже вчений
Нині в Норвегії, Данії і Швеції виявлено понад 30 могил зі зброєю в руках. З них 10 могил, в тому числі і слов'янського воїна, були виявлені Гарделем. Його результати будуть опубліковані в 2020 році в рамках проекту з дослідження жінок-вікінгів і слов'янських воїнів під назвою «Амазонки Півночі», йдеться в заяві.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»