Міністерство цифрової трансформації планує вже за кілька років збільшити частку IT-сектору з 3 до 10% валового внутрішнього продукту України. І вагомим кроком для цього стало те, що Верховна Рада зареєструвала два законопроєкти про розвиток цифрової економіки України, які започаткують проєкт «Дія.Citу». Він створює спеціальний правовий режим, за якого в нашій державі постануть чи не найкращі умови у світі для розвитку ІТ та креативної індустрії — податкові, правові умови розвитку компаній. На цьому під час онлайн-брифінгу наголосив віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він також зазначив, що для розвитку бізнесу дуже важливо, коли податки сплачують, а жоден правоохоронний орган не має права незаконно втручатися й тиснути на компанії.

Запровадження проєкту «Дія.Citу» дасть змогу вже за 3-4 роки збільшити об’єм експорту продукції ІТ і креативної індустрії з нинішніх 5 мільярдів до 11-12 мільярдів доларів на рік. А кількість працівників у цих сферах, за оптимістичними прогнозами урядовця, збільшиться за цей час з нинішніх 200 тисяч до 450, а отже в цих індустріях відкриється понад 250 тисяч нових робочих місць.

«Для нас це питання комплексне. Тому з цього року збільшено кількість бюджетних місць у вишах країни до понад 27% від усіх тих, хто навчається безкоштовно, саме для ІТ-фахівців. У реальних цифрах це 50 тисяч бюджетних місць саме для них», — поінформував Михайло Федоров.

«Дія.Citу» — це можливість швидко зареєструвати власну компанію або перевести її у цю віртуальну країну, а також сплачувати податки на рівні тих, які нині сплачують, наприклад, ФОПи 3 групи — 5%, розвивати бізнес, наймати працівників тощо. Проєкт також лібералізує трудові відносини. Створюються умови, коли працівник із роботодавцем будуть укладати індивідуальну угоду, яка, з правової точки зору, нормативно врегульовуватиме всі питання і нюанси взаємовідносин між ними.

Урядовець також зазначив, що скористатися послугами проєкту зможуть як вітчизняні компанії, так і представники усього світу. Розвивається е-резиденство. І вже нині є умовна черга з іноземних ІТ-фірм, які чекають на можливість стати резидентами «Дія.City».