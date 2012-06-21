Американці Пол Р. Мілгром і Роберт Б. Вілсон отримали Нобелівську премію з економіки в понеділок, 12 жовтня, за «покращення в теорії аукціонів і винаходи нових форматів аукціонів».

«Їх відкриття принесли користь продавцям, покупцям і платникам податків по всьому світу», – сказав Нобелівський комітет, зазначивши, що формати аукціонів, розроблені переможцями, використовувалися для продажу радіочастот, квот на рибну ловлю і посадочних місць в аеропортах.

Переможців оголосив у Стокгольмі Горан Ханссон, генеральний секретар Шведської королівської академії наук.

Нобелівські премії 2020 року присуджувалися в той час, коли більша частина світу переживає найгіршу рецесію з часів Другої світової війни через вплив пандемії коронавірусу COVID-19.

Вона також відома як Премія Sveriges Riksbank в галузі економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля, премія була заснована в 1969 році і нині вважається однією з Нобелівських премій.

Комітет заявив, що робота Уїлсона показала, «чому раціональні учасники торгів, як правило, розміщують заявки нижче їхньої власної найкращої оцінки загальної вартості», тобто «вартості, яка заздалегідь не визначена, але, врешті-решт, однакова для всіх».

«(Учасники торгів) стурбовані прокляттям переможця, тобто тим, що заплатять надто багато і програють», – заявив комітет.

Мілгром розробив більш загальну теорію аукціонів, яка враховує так звану «приватну вартість» того, що продається, яка може сильно варіюватися від учасника до учасника торгів.

У розмові з репортерами в Стокгольмі по телефону, дізнавшись про свою перемогу, Вілсон щосили намагався згадати аукціон, в якому він сам брав участь. Але потім додав: «Моя дружина підсказує мені, що ми купили лижні черевики на eBay. Вважаю, це був аукціон».

Минулого року нагорода була присуджена двом дослідникам з Массачусетського технологічного інституту і третьому з Гарвардського університету за новаторські дослідження щодо скорочення глобальної бідності.

Мало хто з економістів міг передбачити минулої осені, що земну кулю фактично зупинять протягом декількох місяців, оскільки уряди закрили кордони своїх країн, наклали заборони і наказали вжити інших заходів, щоб зупинити поширення COVID-19, що викликало різке падіння ділової активності в усьому світі.

Престижна нагорода включає грошовий приз у розмірі 10 мільйонів крон (1,1 мільйона доларів США) і золоту медаль.

Минулого тижня Нобелівський комітет вручив премію з фізіології і медицини за відкриття вірусу гепатиту С, що руйнує печінку. Премія в галузі фізики була відзначена за прорив у розкритті таємниць космічних чорних дір, а премія в галузі хімії дісталася вченим, які створили потужний інструмент для редагування генів.

Літературна премія була присуджена американській поетесі Луїзі Глюк за її «відверту і безкомпромісну» працю. Світова продовольча програма отримала Нобелівську премію миру за свої зусилля в боротьбі з голодом у всьому світі.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»