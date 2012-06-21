Експерти американського журналу Consumer Reports опублікували список ТОП-10 автомобілів-довгожителів. До переліку увійшли моделі, які змогли проїхати понад 320 тисяч кілометрів без істотних капіталовкладень. Лідером з витривалості виявилася Toyota Camry.
Десятка найбільш надійних автомобілів включає пікапи, мінівени і позашляховики. Всі ці машини змогли не тільки подолати дистанцію, але при цьому не принести істотних проблем своїм власникам.
Повний перелік автомобілів-лідерів з пробігом:
Toyota Camry
Honda Accord
Toyota Prius
Honda CR-V
Toyota Sienna
Honda Civic
Toyota Corolla
Toyota 4Runner
Toyota Highlander
Ford F-150