Американські вчені розробили дивовижну машину для читання думок, яка може розшифровувати усе, що думає людина, і миттєво перетворювати їх на текст.
Винахідники стверджують, що коефіцієнт точності складає понад 90%, а пристрій працює за допомогою розпізнавання приголосних і голосних, які формуються у нашому мозку під час побудови речення.
Дослідники вважають, що машина може допомогти пацієнтам, які не здатні говорити або рухатися.
Пристрій реєструє та аналізує поєднання голосних та приголосних, які люди використовують при побудові речення у нашому мозку.
Пристрій відтворює речення на основі нейронних сигналів і може трансформувати їх у текст в реальному часі.
Керівник дослідницької групи Девід Мозес розповів «The Sun»: «Що досі жодна наукова робота не відтворювала речення в реальному часі на основі нейронних сигналів.
Зважаючи на продуктивність, яку виявляє машина у цій роботі та її спроможність до вдосконалення, ми переконані в її здатності служити платформою під час створення протезного пристрою для генерування мовлення».
Однак існують побоювання, що пристрій може викликати проблеми, якщо випадково будуть виявлені потаємні думки.