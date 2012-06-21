Американська компанія Johnson & Johnson розробила власну вакцину від корона вірусу нового типу. Про це повідомляє CNN.

Відзначається, що зараз препарат проходить випробування. Дослідники виявили, що 99% учасників дослідження у віці від 18 до 55 років в обох дозованих групах виробили антитіла проти вірусу через 29 днів після вакцинації.

Більшість побічних ефектів, таких як лихоманка, головний біль, втома, ломота в тілі і біль в місці ін'єкції, були незначними і зникли через кілька днів.

Всього для випробувань планується залучити майже 60 тисяч дорослих добровольців в США та інших країнах.

Раніше вчені фармацевтичних компаній Arcturus Therapeutics і Johnson & Johnson створили щеплення матеріал на базі фрагмента вірусного білка, який швидше, ніж ціла клітина вірусу, викликає імунну відповідь у вигляді формування організмом антитіл.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур'єра»