На відеозаписі, розміщеному одним з пасажирів, видно сірого поні, який мирно дрімав біля своєї господині. Його голову було видна в проході між рядів.
«Ми б хотіли почати посадку з військовими, сім'ями, які подорожують з дітьми до трьох років, а також з кіньми», – йдеться в підписі до ролика.
Як повідомляє газета Daily Mail, поні летів на літаку авіакомпанії American Airlines за маршрутом Чикаго-Омаха. «Пасажири все ще дивуються великогабаритним тваринам в салонах повітряних лайнерів, але Мінтранс США з 15 серпня дозволив людям провозити з собою вихованців для емоційної підтримки», – пише видання.
Відзначається, що тепер пасажири можуть перевозити на борту літака службових тварин – собак, кішок і поні на внутрішніх рейсах. Якщо авіакомпанії будуть перешкоджати перельоту з тваринами, то їх будуть штрафувати.
«Поки авіаперевізники мають право вирішувати, чи дозволяти пасажиру перевезення такого великогабаритного вихованця, як поні, чи ні», – додали в Daily Mail.
Лоукостер Southwest Airlines в 2018 став першою авіакомпанією, яка дозволила пасажирам подорожувати з поні.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»