Відомий американський вчений, декан Університету Уейк-Форест професор Роберт Ланца, якого журнал TIME включив у топ-100 найвпливовіших людей у світі, виступив з теорією про те, що смерті не існує, – людина просто переходить в паралельний світ. За версією дослідника, смерть є лише ілюзією людської свідомості.
Професор медицини Роберт Ланца вказує на те, що поняття смерті пов'язано з особливостями свідомості, яке асоціює відхід з життя з зупинкою функцій внутрішніх органів. «Насправді ж свідомість не згасає, а продовжує працювати, але вже в іншому світі», – наполягає вчений.
Роберт Ланца був відомий своїми дослідженнями в галузі стволових клітин, а також успішними експериментами з клонування зникаючих видів тварин. Кілька років тому Ланца змінив вектор свого наукового інтересу, захопившись фізикою і квантовою механікою. Свою теорію про смерть вчений сформулював під впливом даних з цих галузей, віднісши їх з відкриттями астрофізики, – вона отримала назву «біоцентризм».
Роберт Ланца стверджує, що смерть – це ілюзія людської свідомості. «Люди ототожнюють себе зі своїм тілом: вважають, що тіло помре, а разом з ним пимираємо ми. Але свідомість існує поза часом і простором», – відзначає вчений.
Здатність людської свідомості перебувати де завгодно, в тому числі за межами людського тіла, узгоджується з основами квантової механіки, згідно з якими можливі відразу множинні варіанти розвитку подій. Людська свідомість, каже професор Ланца, – це вид енергії, тому воно не зникає і не може бути знищена, вона може лише нескінченно видозмінюватися і трансформуватися.