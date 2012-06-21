Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Як повідомляють в Антимонопольному комітеті України (АМКУ), до відомства надійшла й продовжує надходити безліч заяв та звернень від об’єктів господарювання щодо дій «Укрзалізниці». Нагадаємо: ще на початку минулого року залізничний перевізник визнав понад 300 залізничних станцій малодіяльними і на цій підставі нав’язав користувачам цими станціями додаткову угоду. Згідно з нею за обслуговування цих станцій перевізник стягував із користувачів додаткову плату.
АМКУ побачив у таких діях «Укрзалізниці» ознаки порушення , передбаченого законом про захист економічної конкуренції, і розпочав розслідування. Під час цього розслідування було встановлено, що суб’єкти господарювання за умови існування монополіста на ринку залізничних перевезень не мали альтернативи у вигляді іншого перевізника і мусили або погодитися на додаткові витрати, або скористатися іншими видами транспорту. Варто додати, що це призвело до перевантаження автошляхів, бо власники вантажів тепер мусили перевозити їх на доволі значні відстані до інших залізничних станцій.
Проаналізувавши додаткові виплати, які вимагали від користувачів послуг залізниці, у комітеті дійшли висновку, що вони є необґрунтованими, вартість додаткових послуг визначена некоректно. За умов конкуренції на ринку залізничних перевезень встановлення таких доплат було б неможливим.
АТ «Укрзалізниця» не змогла спростувати аргументи, наведені АМКУ, зазначають у комітеті. Тож він прийняв рішення, яким визнав дії перевізника як зловживання монопольним становищем, що порушило інтереси суб’єктів господарювання. Тож Антимонопольний комітет зобов’язав «Укрзалізницю» припинити порушення та наклав на АТ штраф у понад 18 мільйонів гривень.
Це рішення підлягає виконанню протягом двох місяців. Щоправда, нема певності, що залізничне відомство не спробує скасувати рішення АМКУ через якийсь «кишеньковий» суд, як це не раз бувало.