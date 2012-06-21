Їй вдалося відкрити молекулу, яка може бути модифікована для протидії потраплянню смертельного вірусу в організм людини.

Дівчинка-підліток у США отримала нагороду за відкриття, яке експерти вважають вкрай важливим для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19.

14 жовтня 14-річна Аніка Чебролу з Фріско, штат Техас, була оголошена переможницею національного конкурсу молодих вчених 3 М Young Scientist Challenge. Їй вдалося відкрити молекулу, яка може бути модифікована для протидії потраплянню смертельного вірусу в організм людини.

Восьмикласниця індійського походження з Техасу методом комп'ютерного скринінгу мільйонів найдрібніших молекул – так званим методом in-silico – вичленувала серед них таку, яка пов'язує шиповидні білки в складі коронавірусу, тим самим не дозволяючи COVID-19 проникнути в людські клітини.

Конкурс 3 М Young Scientist Challenge проходив з грудня минулого року. Учасникам конкурсу, школярам з п'ятого класу по восьмий, потрібно було «знайти унікальне рішення для повсякденної проблеми». Аніка Чебролу спочатку шукала молекулу для протидії звичайному вірусу грипу, але початок пандемії COVID-19 підштовхнув дівчину до того, щоб переорієнтувати свій науковий пошук.

Молекула принесла Аніці перемогу в конкурсі та грошовий приз у 25 тисяч доларів. Вона повідомила, що тепер планує співпрацювати з дорослими фахівцями, щоб зробити можливим практичне застосування свого відкриття.



Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»