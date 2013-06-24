Президент України Володимир Зеленський обговорив з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн європейську інтеграцію нашої країни, посилення санкцій проти росії та роботу антикорупційної інфраструктури. Зокрема йшлося про законопроєкт, який гарантує незалежність та ефективність антикорупційних органів України. Глава держави подякував Єврокомісії за надану експертизу. Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн мають однакове бачення: важливо, щоб законопроєкт було ухвалено невідкладно.

Президент поінформував, що Україна продовжує реформи для отримання фінансової допомоги в межах механізму Ukraine Facility. Він підписав закони про реформу АРМА та факторинг. Урсула фон дер Ляєн відзначила прогрес України у виконанні відповідних індикаторів.

Володимир Зеленський подякував Європейському Союзу за ухвалення 18-го пакета санкцій проти росії, передусім за зниження граничної ціни на російську нафту до 47,6 дол. за барель. Україна продовжує синхронізацію європейських санкцій, усі 18 пакетів уже чинні в нашій державі.

Лідери окремо обговорили євроінтеграційний шлях України та зусилля, яких необхідно докласти, щоб відкрити перший переговорний кластер. Сторони домовилися працювати в цьому напрямі максимально оперативно.

Євроінтеграційні прагнення нашої держави обговорювали і під час телефонної розмови із Президентом Франції Емманюелем Макроном. Лідери домовилися спільно працювати над відкриттям першого переговорного кластера найближчим часом. Важливо, щоб Україна та Молдова й надалі рухалися синхронно.

Також ішлося про роботу української антикорупційної інфраструктури, яка повністю функціонує. Володимир Зеленський зазначив, що президентський законопроєкт гарантує незалежність та ефективність антикорупційних органів і запобігає російському впливу на них, повідомляє Офіс Президента.