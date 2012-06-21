Антитіла до коронавирусної інфекції нового типу зберігаються в організмі перехворілої на COVID-19 людини протягом декількох місяців. До такого висновку прийшли дослідники з США, що опублікували статтю на цю тему в авторитетному журналі Science.



Американські вчені вивчили медичні показники 30 тисяч пацієнтів, які перенесли коронавірус в легкій або середній формі. У всіх людей, які взяли участь у дослідженні, було виявлено стійку імунну відповідь до коронавірусу.



Потім дослідники вибрали 120 осіб, за якими встановили пильне спостереження протягом декількох місяців. За підсумками спостережень з’ясувалося, що стабільні титри нейтралізують SARS-CoV-2 антитіл можуть зберігатися в організмі протягом п'яти місяців. Такий висновок, як підкреслюють вчені, справедливий для більшості вивчених випадків.



Потрібно враховувати, що сам по собі факт присутності антитіл не гарантує 100% захист від коронавірусної інфекції. Але антитіла все ж відчутно зменшують ймовірність повторного зараження, а також знижують ступінь важкості захворювання в разі інфікування. Дослідники говорять, що необхідно продовжувати вести спостереження за людьми, які перехворіли, щоб вивчити імунітет до COVID-19 більш детально.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»