Apple протягом багатьох років утримував позиції найбагатшої компанії в світі. Але, за підсумками 2-го кварталу 2019 року, «яблучники» поступилися лідерством. Аналітики підрахували кількість цінних паперів компанії, сукупна вартість яких склала 102 млрд $. Ця сума особливо дивує, враховуючи, що в 2017 році капіталізація Apple становила 163 млрд $.
Apple поступилися звання найбагатшої компанії в світі конкурентам з Google. Мова йде про холдинг Alphabet, який в 2015 році об'єднав всі підрозділи компанії-пошуковика. У наступному році Alphabet зайняв першу сходинку в рейтингу капіталізації, але в 2007 році випустив першість на 12 років. Сьогодні обсяг капіталів компанії складає 117 млрд $ – за півтора року приріст капіталу склав 20 млрд $.
На думку фахівців, ослаблення позицій Apple обумовлено помилковим управлінням. Зокрема, конструкторів компанії звинувачують у відсутності корисних інновацій, що позначилося на продажах. Так, вперше з 2007 року продажі iPhone займають менше 50% в «кошику» Apple. Більше того, тенденція не тільки збережеться, але і розшириться – новий iPhone 11 стане «прохіднию» моделлю, на успіх якої не вірять навіть в Apple. Інсайдери повідомили, що в Купертіно планують випуск 75 мільйонів нових смартфонів, що дорівнює обсягам виробництва торішньої лінійки.
Експерти припустили, що зараз успіхи Apple обумовлені інерцією минулих заслуг, але без успішних інновацій компанія може випасти з ТОП-3 вже до 2021 року.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»