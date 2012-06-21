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З тайванських джерел стало відомо, що в рамках вересневого заходу компанія Apple планує анонсувати оновлений MacBook Pro з діагоналлю дисплея 16 дюймів. Повідомляється, що замовлення на виробництво продукту вже отримала компанія Quanta Computer.
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Згідно з інформацією джерел, новинка збереже ті ж габарити корпусу, що і 15-дюймова модель MacBook Pro. Це стане можливим завдяки тому, що рамки навколо дисплея будуть на дюйм тоншими.
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Також відомо, що дисплей отримає дозвіл 3072 × 1920. Крім MacBook Pro, у вересні також очікується анонс нових моделей iPhone і Apple Watch.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»