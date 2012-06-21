Apple запропонувала заплатити 1 мільйон доларів хакеру, який зуміє зламати iPhone. Це найбільша нагорода за виявлені вразливості, яку коли-небудь призначали великі технологічні компанії.
Apple суттєво збільшила суму, пропоновану хакерам за пошук вразливостей в iPhone і Mac, – з 200 000 тисяч до 1 мільйона доларів. Про це оголосив глава служби безпеки Apple Айван Крстіч на конференції Black Hat в Лас-Вегасі. Як пише Forbes USA, це найвища нагорода за виявлені помилки з усіх, що пропонують великі технологічні компанії.
На 1 мільйон доларів зможуть розраховувати хакери, які знайдуть спосіб зламати ядро iOS автономно – так, щоб не довелося чекати, поки користувач натисне на щось або запустить якусь програму. Нагороду 500 000 тисяч доларів запропонують тим, хто зможе зробити «мережеву атаку, яка потребує взаємодії з користувачем». Apple також передбачила бонус для хакерів, які зможуть знайти слабкі місця в новому програмному забезпеченні перед його виходом.
Крім того, якщо раніше розраховувати на винагороду могли тільки хакери, яких Apple сама покликала в програму пошуку вразливостей, то тепер взяти участь в цьому може кожен охочий.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»