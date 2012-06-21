Археологи виявили в Китаї у похованні епохи династії Цінь (226 – 207 рік до нашої ери) закоркований чайник віком понад дві тисячі років із залишками алкоголю всередині, повідомляє агентство «Сіньхуа».
Всього в похованні було знайдено 260 артефактів, серед яких бронзовий чайник, отвір якого був закоркований за допомогою натуральних волокон. У глечику збереглося майже 300 мл спиртного. Під час попереднього аналізу його складу дослідники виявили солі глутамінової кислоти, тому вирішили, що це був лікер або вино, яке отримували за допомогою ферментації.
Крім того, був виявлений також бронзовий меч довжиною 60 сантиметрів, у центрі якого була зроблена восьмигранна вставка, яка, імовірно, збільшувала ефективність зброї.
Дослідники повинні продовжувати вивчати лікер, щоб краще зрозуміти технологію пивоваріння та культуру випивання в Сяньяні, стародавній столиці династії Цинь.
Дослідники намагаються створити картину життя в столиці першої імперії Китаю, вивчаючи реліквії.