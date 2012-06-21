В Ізраїлі біля давнього міста Мегіддо виявили недоторкану гробницю царів.
Захороненню приблизно три тисячі 600 років. Знахідка допоможе вченим більше дізнатися про історію біблійного міста.
Місто-держава Мегіддо грецькою мовою називається Армагеддон. Вона перекладається, як гора Мегіддо.
У гробниці виявили поховання царської сім’ї. Результати аналізу предметів з гробниці можуть повністю змінити існуючі уявлення про населення Ханаана до того, як ця місцевість була захоплена Єгиптом.
Мегіддо був важливим стратегічним пунктом на військових і торгових шляхах. Це місто згадується в Одкровенні Іоанна Богослова під назвою Армагеддон.