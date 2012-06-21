В Єгипті археологи при проведенні земляних робіт в Саккарі виявила нову таємну гробницю, в якій близько 2500 років неушкодженими зберігалися саркофаги важливих сановників того часу.

Короткий звіт про відкриття опубліковано на сайті Міністерства у справах старожитностей Єгипту. З нього випливає, що більш детальну заяву про «велике археологічне відкриття» буде зроблено в найближчі дні.

У повідомленні йдеться, що місія Міністерства у справах старожитностей, яку очолює відомий єгиптолог Мустафа Вазирі, під час проведення розкопок у стародавньому некрополі Саккари, на південь від Каїра, виявила чергову схованку з трунами.

Розписані кольоровими фарбами дерев'яні саркофаги були приховані в ніші похоронної камери, що була облаштована на дні глибокої криниці. Вхід до «таємної кімнати» був надійно закритий кам'яною плитою. Можливо, тому мародери не дісталися до неї.

Рахунок знайдених трун йде на десятки, але точну їх кількість єгипетські дослідники поки не називають. Нагадаємо, всього кілька днів тому ця ж місія в Сакара в подібній камері виявила колекцію з 59 неушкоджених і добре збережених саркофагів XXVI династії фараонів.

Як і в попередньому випадку, у новій камері труни зберегли свій первісний колір. За попередніми оцінками, їх вік перевищує 2500 років. Поруч з саркофагами також були виявлені кольорові і позолочені дерев'яні статуетки.

Серед попередніх знахідок, зроблених у некрополі Саккари, виділяється бронзова статуя бога Нефертума, прикрашена дорогоцінними каменями. Можливо, подібні артефакти вчені представлять публіці і найближчим часом.

Поки єдиним, крім археологів, свідком відкриття став прем'єр-міністр Єгипту Мустафа Мадбулі. Він особисто відвідав місце розкопок, спустився у відкриту шахту і оглянув знайдені саркофаги і статуетки.

За словами Мустафи Вазірі, генерального секретаря Вищої ради у справах старожитностей, попередні дослідження показали, що ці труни також можуть належати жерцям XXVI династії, високопоставленим чиновникам і представникам знатних родин.

Додамо, що облаштування подібних таємних колективних гробниць у давнину було звичайною практикою. Жерці навмисно складали саркофаги найповажніших громадян в приховані похоронні камери, про місце знаходження яких знали лише вибрані. Тим самим вони намагалися убезпечити труни від мародерів, які ще тисячоліття назад нерідко розкопували гробниці в пошуках наживи.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»