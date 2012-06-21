Новий аналіз місця однієї з наймасовіших битв в Європі показав, що 1400 осіб, загиблих у цьому районі, не були воїнами, які брали участь у жорстокій сутичці, жертвами були торговці, які потрапили в засідку, і яких безжально вбили 3250 років тому.

Для розгадки таємниць історичних об'єктів іноді потрібні роки. Тому вчені вивчають одні й ті ж місця знову і знову в пошуках правильної відповіді.

У 1996 році на кордоні Польщі з Німеччиною були знайдені людські рештки, які свідчили про битву. З тих пір багато вчених намагалися зрозуміти, чому в малонаселеному регіоні сталася досить велика битва, яка забрала життя 1400 осіб!

Багато археологів припускали, що кілька груп билися за контроль над мостом через річку поблизу Балтійського моря. Однак нове дослідження вказує на те, що, швидше за все, в цьому місці сталася «безжальна бійня».

Археолог Детлеф Янцен вважає, що жертвами були торговці, які подорожували в великому каравані. Швидше за все, на них напали бандити, які пограбували і вбили подорожуючих. Аналіз решток загиблих вказав на специфічну деформацію скелета, яка говорить про те, що ці люди носили важкі вантажі протягом усього свого життя. Детлеф Янцен каже, що цей факт вказує на те, що це були або торговці, або раби.

Свою гіпотезу вчений пояснює ще й тим, що серед такої величезної кількості людських решток, похованих на цьому місці, є скелети жінок і дітей. Якби це був військовий бій, то в ньому брали би участь лише чоловіки-воїни.

З 1980-х років місцеві жителі часто говорили про знахідки в річці неподалік від цього місця. Люди знаходили кинджали, ножі і черепи. У 1996 році археолог-любитель виявив кістку передпліччя, що стирчала з берега річки, і кремінний наконечники стріли, встромлений в один кінець кістки. Більш ретельне вивчення цього місця почалося тільки у 2007 році, після того як археологи виявили «поле битви» зі скелетами і рештками військових обладунків. Це були дерев'яні кийки, бронзові наконечники списів, крем'яні та бронзові наконечники стріл. Ізотопний аналіз решток показав, що люди, які загинули в цьому місці, приїхали з різних куточків Європи, тобто не були місцевими жителями.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»