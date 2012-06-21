Управління у справах старожитностей Єгипту повідомило про знахідку стародавнього жрецького некрополя. За підрахунками вчених, йому майже 2,5 тисячі років.
Про це повідомляє "Washington Post".
Стародавній некрополь виявили в провінції Ель-Мінья — у 300 кілометрах на південь від Каїра. Розкопки почалися в кінці минулого року.
Під час розкопок археологи виявили понад 1000 статуй та чотири ритуальні алебастрові посудини для зберігання внутрішніх органів. Також археологи виявили 40 саркофагів з муміями. Один з них належить жерцю Тота — давньогипетському богу місяця, часу, мудрості й культури, а всі інші — його родичам. Цей некрополь є кладовищем жерців пізнього періоду фараонів та датується VII—V століттями до нашої ери. Це початок епохи Птолемеїв.
Розкопки ще не завершені. На вивчення археологічної знахідки, на думку вчених, знадобиться п'ять років.