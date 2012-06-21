Археологи, що працюють в Єгипті, за останні тижні знайшли 59 добре збережених і запечатаних дерев'яних домовин, похованих понад 2 500 років тому. Відкривши один з пишних саркофагів перед присутніми журналістами, команда виявила муміфіковані рештки, загорнуті в похоронну тканину, на якій були ієрогліфічні написи яскравих кольорів.

Сенсаційна знахідка була виявлена на південь від Каїра у великому похованні Саккари – некрополі давньоєгипетської столиці Мемфіса, об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Три тижні тому було оголошено про знахідку перших 13 трун, після чого в шахтах на глибині до 12 метрів були виявлені нові – ще 14. З тих пір кількість виявлених саркофагів зросла вдвічі.

За словами міністра туризму і старожитностей Єгипту Халеда аль-Анані, невідомо, скільки ще трун може бути поховано поруч з 4700-річною пірамідою Джосера.

«Сьогоднішній день я вважаю не кінцем, а початком великого відкриття», – Халед аль-Анані.

Труни, запечатані понад 2500 років тому, вони відносяться до пізнього періоду Стародавнього Єгипту.

У ході розкопок у Саккарі в останні роки були виявлені цілі скарбниці артефактів, а також муміфіковані змії, птахи, жуки-скарабеї та інші тварини. Виявлення трун – перше велике відкриття в Єгипті після спалаху COVID-19, яке призвело до закриття музеїв і археологічних пам'ятників приблизно на три місяці з кінця березня. У цьому районі були також знайдені десятки статуй, зокрема бронзова статуетка, що зображає Нефертума, стародавнього бога цвітіння лотоса.

Попередні дослідження показали, що саркофаги, ймовірно, належали священикам, високопоставленим державним діячам і видатним діячам давньоєгипетського суспільства 26-ї династії, сказав Халед аль-Анані. Він додав, що всі труни будуть доставлені у Великий Єгипетський музей, який скоро відкриється на плато Гіза.

Труни розмістять навпроти зали, в якій знаходяться 32 інших запечатаних саркофага священиків 22-ї династії, які були знайдені в минулому році в південному місті Луксор.

Відкриття Великого Єгипетського музею, яке кілька разів відкладалося, заплановано на 2021 рік. У музеї будуть представлені тисячі артефактів, що охоплюють кілька епох історії Єгипту.



Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»