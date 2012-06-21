Єгипетські археологи виявили 27 саркофагів, вік яких становить 2500 років і більше. Незаймані саркофаги з Стародавнього Єгипту спочивали e некрополі Саккара, який розташований в околицях Каїра.

Вчені відзначають, що йдеться про одне з найзначніших археологічних відкриттів останніх років. Стародавні саркофаги були виявлені в колодязі, який археологи розкопали в Саккарі. Цей некрополь, як слід зазначити, входить до переліку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

«На початку вересня ми знайшли 13 саркофагів, а потім відкопали ще 14. Йдеться про добре збережені дерев'яні труни, що покриті яскравими фарбами. Важлива деталь – ці саркофаги не відкривалася з моменту поховання, і це просто неймовірно, тому що такі знахідки робляться в наші дні дуже і дуже рідко. Крім саркофагів, у Саккарі були знайдені множинні невеликі артефакти, які нам ще тільки належить вивчити», – відзначають офіційні представники єгипетського міністерства старожитностей.

Археологічні роботи на місці виявлення саркофагів, яким понад 2500 років, триває, тому археологи сподіваються виявити тут нові цінні знахідки. Ученим належить масштабна робота з вивчення знайдених артефактів – зокрема, саркофаги підлягають більш точному датуванню, а також рентгенівського дослідження.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»