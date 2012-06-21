До експозиції Роменського краєзнавчого музею – філії Державного історико-культурного заповідника «Посулля» на Сумщині повернувся історичний раритет ікона-складень «Архістратиг Михаїл», виготовлена у XVIII столітті.
До цього духовну святиню за меценатські кошти тривалий час відновлювали у Національному науково-дослідному реставраційному центрі України. Нині вона перебуває у виставковому комплексі «Духовні обереги краю», де помилуватися духовним шедевром можуть численні відвідувачі музейного закладу.