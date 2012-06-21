Днями в Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова стартував «Бекетов Урбан Фест». Мета фестивалю — презентація іміджу міста як великого туристичного, освітнього, промислового, інноваційного бізнес-центру, який не тільки активно розвивається, але і зберігає своє архітектурну спадщину — історичний архітектурний образ, створений провідним українським архітектором Олексієм Миколайовичем Бекетовим.
Низка заходів фестивалю має на меті презентацію міської інфраструктури, пошук нових форм підвищення рівня життя в місті, залучення молоді до розробки міських проектів і програм, презентацію міста як складної соціально-економічної системи.