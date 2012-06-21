Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Сьогодні у Сумській муніципальній галереї відкривається виставка світлин «Тимчасове повідомлення», присвячена підсумкам ХХIII фестивалю під відкритим небом «Простір Покордоння», що впродовж більш як 20 років традиційно проходить у селі Могриця Сумського району і збирає численних прихильників ленд-арту.
Ось і цьогорічного липня сюди приїхали митці з різних куточків України — окрім Сум, із Києва, Дніпра, Харкова, Львова, Вінниці та інших. Вони створили із природних матеріалів низку оригінальних скульптур, що становлять духовну цінність.
Беручи до уваги коронавірусний фактор, багато хто не зміг побувати у мальовничому селі, взяти участь у фестивалі, поспілкуватися із його гостями та господарями. Тож фотовиставка має на меті заповнити цю прогалину, запропонувавши всім бажаючим здійснити фотоподорож за результатами ленд-арту.
Представлені на виставці світлини зафіксували миттєвості мистецького процесу і вже стали історією та однією із яскравих сторінок «Простору Покордоння». Вернісаж, який працюватиме до кінця серпня, можуть безкоштовно відвідати всі бажаючі з дотриманням відповідних карантинних вимог.