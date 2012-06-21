Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Першим українцем, який здійснив кругосвітню подорож за правилами Лондонського королівського географічного союзу став харків’янин відомий травел-блогер і бренд-посол України Артемій Сурін. Він щойно повернувся додому, про що й повідомив на сторінці Facebook.
«Після 9 місяців, 100 000 кілометрів шляху зрозумів, що для тебе означає країна, в якій ти народився, живеш, де живуть твої улюблені люди, і з якими пов’язана все твоє життя і майбутнє», – написав Артемій після того як засмаглий, обвітрений, у ковбойсьому капелюсі ступив на рідну землю.
За 280 днів подорожі він відвідав усі континенти з Антарктидою включно, перетнув три океани, всі меридіани і часові пояси, двічі перетяв екватор і досяг найвіддаленішого від будь-якого континенту або країни острова Піткерн у Тихому океані. А ще – ознайомився з життям, побутом, культурою сорока країн.
Як зазначає мандрівник, він жодного разу під час кругосвітньої подорожі, згідно з вимогами Лондонського королівського географічного союзу, не скористався послугами авіаперевізників.