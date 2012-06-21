«Ми живемо посеред хмар», – жартують жителі села Свобода – високогірного населеного пункту на закарпатській Міжгірщині, поряд із славнозвісним Синевирським озером. Три сотні місцевого населення живуть на висоті близько тисячі метрів над рівнем моря. Далі – гірський перевал й Івано-Франківщина.
Дерев’яних хат під гонтом не торкнулися часи цивілізаційних змін, тож Свободу залюбки змальовують художники, які приїжджають сюди на пленери. Любителі «тихого полювання» у сезон виносять із довколишніх лісів мішки білих грибів…
Але є й тьмяний бік «медалі». Насамперед, це відсутність у селі дороги з твердим покриттям. Точніше, це покриття є, але … з битої глини на впереміж із камінням, все у вирвах. Та й ніколи за історію села воно не було інакшим. Вирощують тут лише картоплю, бо щось інше не дозріває. Зі зручносте й у початковій школі, де в непристосованому приміщенні вчаться дев’ятеро дітей від 1 до 4 класу, є всього-на-всього кахельна груба.
Саме сюди в четвер, 3 травня з робочим візитом приїхав голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль. Після розмови з селянами, які розповіли про непросте життя «під хмарами», керівник краю розпорядився виготовити проектну документацію для будівництва дороги з твердим покриттям.
Він висловив сподівання, що після завершення будівництва дороги в село з охотою приїжджатимуть туристи, а інвестори, яких сьогодні відлякує бездоріжжя, зведуть тут зручні кемпінги та інші об’єкти інфраструктури. Відтак Свобода, звільнившись від ярлика безперспективного, заживе кращим життям, стане ближчим до решти світу.