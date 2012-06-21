Багатство небесного тіла, літаючого між Марсом і Юпітером, оцінили вчені. Це астероїд Псіхея 16. Він буквально нашпигований різними цінними металами. І не тільки залізом і нікелем, але і рідкісними, зокрема, золотом, платиною, кобальтом, іридієм і ренієм. Причому в таких кількостях, що, за приблизними оцінками, ціна металів складає майже 10 000 квадрильйонів доларів. Це більше, ніж нинішня світова економіка.

Взагалі цей астероїд відомий давно, він відкритий ще в 1853 році італійським астрономом Аннібале де Гаспарісом і названий на честь давньогрецької богині душі Психеї. За ці роки вчені дізналися, що, на відміну від більшості астероїдів, які складаються з каменів або льоду, Псіхея в основному металевий об'єкт. Але про його склад стало зрозуміло тільки зараз, коли знаменитий телескоп Хаббл отримав нові зображення астероїда.

Вченим NASA вперше вдалося розглянути обидва його боки, і що вкрай важливо – зображення в ультрафіолетовому світлі. Саме це і дозволило отримати чітку картину складу астероїда й оцінити його багатство. А найточніший склад і походження астероїда буде розкрито у 2022 році, коли NASA відправить безпілотний космічний корабель для його вивчення.

Розташований приблизно в 370 мільйонах кілометрів від Землі, астероїд Псіхея 16 є одним із найпотужніших об'єктів в поясі астероїдів у нашій Сонячній системі. Він має форму картоплі, його діаметр близько 190 кілометрів, або як Південна Корея. Чим може закінчитися ця місія NACA? І чи не збираються ентузіасти доставити цю картоплину на Землю, щоб зробити тут економічний переворот? Автори роботи заспокоюють, що астероїд не може потрапити на Землю, для цього немає жодних технологій.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»