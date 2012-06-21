У космічних масштабах наша планета дуже крихітна. Та що вже там – Сонячну систему складно назвати по-справжньому великим об'єктом навіть у рамках нашої галактики. Тим цікавіше побачити опубліковане фото, на якому зображено найбільші об'єкти у Всесвіті.

Вчені кажуть, що на сьогоднішній день найпотужним об'єктом у космосі, відомим науці, є скупчення галактик. По суті, вони являють собою безліч галактик, пов'язаних одина з одною гравітаційними силами. При цьому навіть настільки масивні об'єкти можуть бути розділені на «карликів» і «велетнів». До других відноситься скупчення Пандори, чия фотографія і з'явилася в мережі:

Цей зоряний масив відрізняється ще й тим, що галактики становлять не більше 5% від загальної маси скупчення, в той час як 20% це гарячий газ, а решта 75% – темна матерія. Можна також відзначити, що забарвлене синім світлом – це радіогало, так зване велике джерело дифузного радіовипромінювання.

Отримати таку фотографію вдалося, поєднавши дані рентгенівської обсерваторії Чандра зі знімками в оптичному діапазоні, зробленими телескопом «Хаббл».

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»