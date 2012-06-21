Використовуючи Дуже великий телескоп (VLT) Європейської південної обсерваторії (ESO), астрономи сфотографували газову туманність NGC 2899, яка вражає своєю симетричністю, грою кольорыв і складною внутрішньою структурою, що нагадує пурхання в нічному небі різнокольорового метелика. Раніше цю планетарну туманність ніколи ще не вдавалося сфотографувати в таких дрібних деталях – помітне навіть фонове зоряне поле, яке просвічуєть крізь його слабкі зовнішні краї.
«Велика газова туманність NGC 2899 розлетілася від центру на відстань до двох світлових років. Газ у ній розігрітий до температури близько десяти тисяч градусів і туманність яскраво світиться на тлі зірок Чумацького Шляху. Висока температура газу пояснюється потужним випромінюванням материнської зірки, яка народила цю туманність», – йдеться в пресрелізі ESO.
Відмінною особливістю туманності NGC 2899, розташованої на відстані від 3 до 6,5 тисяч світлових років від Землі в напрямку південного сузір'я Вітрила, є дві центральні зірки, яким вона і зобов'язана своєю майже симетричною структурою.
«Після того, як одна із цих зірок підійшла до завершення своєї еволюції і скинула в навколишній простір зовнішні оболонки, друга почала взаємодіяти з цими потоками газу, утворюючи видиму на знімку двопорожнинну структуру. Тільки приблизно 10-20% усіх планетарних туманностей мають таку біполярну форму», – повідомили в ESO.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»