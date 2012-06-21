Американські астрономи спільно з колегами з інших країн виявили в Південній небесній півкулі екзопланету розміром з Землю, яка обертається навколо своєї зірки кожні 3,14 дні.

Дослідження опубліковане в Astronomical Journal. Сигнали планети, яку назвали K2-315b, були отримані ще в 2017 році, але уточнили і проаналізували їх лише зараз за допомогою проекту SPECULOOS – кідькох телескопів, розташованих у пустелі Атакама в Чилі і на острові Тенеріфе, що займаються спостереженнями Південної півкулі неба.

Проєкт присвячений пошуку населених планет, схожих на Землю і обертових біля холодних зірок. Дослідження провели вчені з Массачусетського технологічного університету в США спільно з колегами з інших країн, відкривши планету за допомогою поєднання астрономічних і математичних методів.

За оцінками астрономів, радіус екзопланети становить 0,95 від земного, і вона обертається навколо холодної зірки, розміри якої дорівнюють приблизно однієї п'ятої від розмірів Сонця (карликова зірка EPIC 249631677). K2-315b рухається зі швидкістю 81 кілометр в секунду і встигає зробити повний оборот навколо зірки рівно за 3,14 дні.

Маса екзопланети ще не визначена, але вчені припускають, що вона близька до земної. Незважаючи на те що вона схожа на Землю, життя на ній, на думку авторів дослідження, навряд чи можливе: через близькість до зірки температура її поверхні повинна досягати 450 кельвінів, або плюс 176,8 градуса Цельсія (приблизно така потрібна для приготування піци ).

Вчені вважають, що «пі-планета» може бути багатообіцяючим кандидатом для спостережень за допомогою космічного телескопа імені Джеймса Вебба. Адже екзопланети, що обертаються близько біля надхолодних карликів, мають найкращу можливість вивчати атмосферу планет земного типу.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»