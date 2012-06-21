Міжнародній групі вчених на чолі зі швейцарськими експертами з Женеви і Берна вдалося відкрити нові екзопланети, планети, що знаходяться за межі Сонячної системи. Вони обертаються навколо зірки TOI-1266 – червоного карлика, розташованого у 120 світлових роках від Землі.

Нові небесні тіла отримали назви TOI-1266b і TOI-1266с. Вони знаходяться дуже близько до зірки, тому їм досить 11 і 19 земних діб, щоб повністю обернутися навколо неї.

Вивчення космосу проходило в мексиканській обсерваторії SAINT-EX. Вченим вдалося з'ясувати, що червоний карлик має дуже низьку температуру. У результаті цього на віддаленій TOI-1266с температура така ж, як і на Венері, незважаючи на те, що екзопланета розташована в кілька разів ближче до карлику, ніж Венера до Сонця.

Крім того, фахівці припускають, що планети на одну половину складаються з металів та скелястих порід, а іншу половину становить вода. Також їм вдалося з'ясувати, що діаметр TOI-1266b більший у 2,5 рази ніж у Землі, а TOI-1266с – у 1,5. У результаті експерти віднесли перше космічне тіло до класу «мінінептуна», а друге до «суперземлі».

На думку вчених це відкриття дає більше можливостей для вивчення взаємодії планет різного класу.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»