У NASA розповіли про результати останніх спостережень за карликовою планетою Церера і заявили, що цей об’єкт – не просто шматок породи, а «жива» планета, на якій відбуваються складні геологічні процеси за участю води.
«Зміни в положенні Церери щодо Сонця призводять до того, що лід починає танути в у верхніх шарах грунту і перетворюватися на пару. Згодом пара осідає на стінки кратерів, в результаті чого кількість «чистого» льоду в них збільшується. Все це говорить про те, що Церера є геологічно і хімічно «живою» карликовою планетою», – говорить Андреа Рапоні з Інституту астрофізики і планетології в Римі
У кратерах планети присутні білі плями, які виявилися водяним льодом, а також покладами соди й інших мінеральних солей. Останнє вказує на те, що вода не просто випаровується і конденсується, а бере участь у геологічних процесах. Крім того, наявність поверхневого шару води говорить про те, що утворився він відносно недавно. В іншому випадку сонячні вітри «розвіяли» б молекули води.