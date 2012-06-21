Астрономи виявили ознаки існування відразу кількох тисяч міжзоряних екзопланет за межами Чумацького Шляху. Всі вони знаходяться в галактиці, віддаленої від нас на 3,8 мільярда світлових років. Як повідомляється в журналі Astrophysical Journal Letters, відкриття вдалося зробити завдяки гравітаційному мікролінзуванню.
Нині за межами Сонячної системи виявлено понад 3,5 тисячі екзопланет, і їх кількість постійно зростає. Проте, всі вони знаходяться всередині Чумацького Шляху. Безпосередньо побачити планети в інших галактиках за допомогою сучасних інструментів не є можливим – вони занадто малі для того, щоб телескоп зміг зареєструвати їх сигнал. Однак існують інші, непрямі методи, які дозволяють нам вивчати далекі і невеликі об'єкти.
Один з них – це ефект гравітаційного лінзування, передбачений Загальною теорією відносності. Гравітація масивних об'єктів, наприклад галактик або скупчень, змушує світло відхилятися від своєї початкової траєкторії руху. Якщо масивний об'єкт проходить між джерелом світла і спостерігачем, він діє як «лінза», посилюючи яскравість фонового джерела світла. Аналізуючи характер випромінювання, астрономи можуть виявити вкрай далекі об'єкти. Мікролінзування, на відміну від слабкого і сильного гравітаційного лінзування, при посиленні яскравості не викликає спостережного спотворення форми фонового джерела і дозволяє оцінити кількість слабо освітлених об'єктів.
Астрономи і раніше знаходили кандидатів у позагалактичні планети, однак жодна з них не була підтверджена. У 2009 році передбачувану позагалактичну планету було виявлено в спіральній галактиці Андромеди – також завдяки гравітаційному мікролінзуванню. А через рік, астрономи заявили про відкриття планети HIP 13044 b в 2 тисячах світлових років від Землі. Спочатку передбачалося, що вона народилася в іншій галактиці і згодом була поглинена Чумацьким Шляхом, однак подальші роботи не виявлено ознак існування небесного тіла.