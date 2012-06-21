Зображення отримане на Дуже великому телескопі за допомогою інструменту SPHERE, призначеного для відкриття та вивчення екзопланет.
Найяскравіший об'єкт на зображенні – це сонцеподібним зірка TYC 8998-760-1. Це дуже молода зірка віком, їй всього 17 мільйонів років, що знаходиться на відстані приблизно 300 світлових років від Землі. Щоб на тлі яскравої зірки можна було розрізнити набагато більш тьмяні екзопланети, що йде від зірки світло заблокували за допомогою спеціального пристрою – коронографа. Світлі і темні ділянки, що оточують зірку, це як раз артефакти, пов'язані з отриманням такого типу зображення.
Дві виявлені екзопланети відзначені стрілочками. Щоб відрізнити їх від зірок, астрономам потрібно зробити серію знімків, де за характером руху цих двох світлих точок стало ясно, що це саме екзопланети.
Обидві вони – це газові гіганти. Так називають планети, що складаються в основному з водню і гелію, як Юпітер або Сатурн. Тільки екзопланети системи TYC 8998-760-1 набагато масивніші, ніж планети-гіганти Сонячної системи і розташовуються набагато далі від своєї зірки.
На зображенні видно, що по діагоналі від схожої на сонце зірки TYC 8998-760-1 знаходяться дві яскраві точки. Це два молоді газові гіганти, які обертаються навколо свого сонця на відстані 160 і 320 астрономічних одиниць. Для порівняння: газові планети Юпітер і Сатурн знаходяться всього в п'яти або десяти астрономічних одиницях від Сонця.
Екзопланета TYC 8998-760-1b має радіус втричі більший за радіус Юпітера, а її маса становить 14 мас Юпітера. А нещодавно відкрита друга планета, TYC 8998-760-1c, у 6 разів масивніша за Юпітер.
Зображення екзопланет, отримане на Дуже великому телескопі (Very Large Telescope) - перше пряме зображення відразу двох екзопланет поруч з саме сонцеподібної зіркою. До цього вже були прямі зображення декількох екзопланет у інших типів зірок і зображення одиночних екзопланет у сонцеподібних зірок. Хоча за допомогою прямого спостереження зареєстровано набагато менше планет, ніж виявлено непрямими методами, наприклад, такими як транзитивний або метод радіальних швидкостей. Вивчення подібних систем дозволить більше дізнатися про механізми утворення планетних систем і про ранні етапи формування нашої Сонячної системи.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»