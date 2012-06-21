Далека галактика, за словами вчених, дивно схожа на наш Чумацький Шлях, була виявлена астрономами в 12 мільярдах світлових років від Землі. Вона отримала назву SPT0418-47 і її відмінною рисою є те, що зовні вона виглядає як майже ідеальне світлове кільце на тлі всепоглинаючої темряви космосу.

Вчені кажуть, що вона на диво не хаотична, а це вступає в протиріччя з ранніми теоріями, згідно з якими всі галактики в ранньому Всесвіті мали нестабільний характер. Нове ж відкриття свідчить, що структури в нашому Чумацькому Шляху, а також в інших спіральних галактиках існували вже 12 мільярдів років тому, тобто коли Всесвіт був ще дуже молодий.

Хоча галактика, яку вивчали астрономи, судячи з усього, не має спіральних рукавів, у неї все ж є як мінімум дві особливості, властиві нашому Чумацькому Шляху: опуклість і обертовий диск. Опуклість – це велика група зірок, сконцентрованих навколо галактичного центру спіральних галактик, яка, наприклад, в Чумацькому Шляху виглядає як біла пляма. Важливо відзначити, що така опуклість була виявлена вперше в історії Всесвіту, що і дозволяє називати SPT0418-47 схожою на Чумацький Шлях.

Відзначається, що дослідження таких далеких галактик, як SPT0418-47, має основоположне значення для науки, оскільки дозволяє зрозуміти те, як галактики формувалися і розвивалися. Важливо пояснити, що ця галактика розташована від нас настільки далеко, що ми фактично бачимо її в той момент, коли вік Всесвіту становив лише 10 відсотків від нинішнього віку, тому що її світлу знадобилося довгих 12 мільярдів років, щоб воно дійшло до Землі. За словами дослідницької групи, вивчаючи такі об'єкти, ми буквально повертаємося в минуле, коли ці молоді галактики тільки починали свій складний шлях.

Оскільки ця та інші галактики знаходяться дуже далеко, то спостереження за ними практично неможливе навіть за допомогою надпотужних телескопів. Однак вченим вдалося подолати цю перешкоду, використавши сусідню галактику в якості потужного збільшувального скла – ефект, відомий як гравітаційне лінзування. Це дозволяє настільки спотворити світло від далекої галактики, що воно здається збільшеним, що і дає можливість розглянути її більш детально.

Можна сказати, що це дозволило потужному наземному телескопу ALMA заглянути в далеке минуле в безпрецедентних деталях. Тоді і було встановлено, що далека галактика виглядає як майже ідеальне світлове кільце. Наступним кроком стало відновлення форми далекої галактики і рух її газу за даними ALMA, застосувавши для цього новітні технології комп'ютерного моделювання.

Отримані результати спантеличили вчених, адже, як з’ясувалося, галактика має найбільш впорядкований диск, який доводилося спостерігати в ранньому Всесвіті. «Цей результат є досить несподіваним і має важливе значення для того, як ми думаємо про еволюцію галактик», – пояснили астрофізики.

У той же час навіть з огляду на те, що SPT0418-47 має диск та інші особливості, аналогічні властивостям спіральних галактик, астрономи все ж вважають, що вона через деякий час перетвориться у відмінну від Чумацького Шляху галактику і перейде в розряд еліптичних галактик. У будь-якому випадку, це несподіване відкриття яскраво свідчить, що ранній Всесвіт міг бути не таким хаотичним, як вважали досі, і це викликає багато запитань про те, яким чином настільки правильно впорядкована галактика могла утворитися так швидко після Великого вибуху.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»