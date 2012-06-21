Чона діра знаходиться в центрі галактики Holmberg 15A, надвелетенської еліптичної галактики на відстані майже 700 мільйонів світлових років від Землі, яка, в свою чергу, знаходиться в центрі скупчення галактик Abell 85.
«Це найпотужніша чорна діра, будь-коли знайдена, з прямим динамічним виявленням в локальному Всесвіті», – кажуть вчені.
Раніше найпотужнішою чорною дірою був квазар TON 618, який, очевидно, має чорну діру в 66 мільярдів разів більшу за масу Сонця.
«SMBH Holm 15A є не тільки наймасивнішою на сьогоднішній день, але і в чотири-дев'ять разів більшою, ніж очікувалося, враховуючи опуклу зоряну масу галактики і дисперсію зоряної швидкості галактики», – йдеться в дослідженні.
Це відповідає моделі зіткнення двох галактик раннього типу із збідненими ядрами. Саме тоді в ядрі не так багато зірок, виходячи з того, що очікується від кількості зірок у зовнішніх ділянках галактики.
«Ми прийшли до висновку, що маси чорних дір в ядерних галактиках, зокрема в Holm 15A, масштабуються обернено пропорційно яскравості центральної поверхні зірки і щільності маси відповідно», – кажуть дослідники.
Вони мають намір продовжити вивчення цього космічного монстра, проводячи більш складне і детальне моделювання і порівнюючи свої результати з іншими спостереженнями, щоб спробувати з'ясувати, як саме утворилася ця велетенська чорна діра.
У свою чергу, це може допомогти з'ясувати, як часто відбувається таке злиття, і, отже, скільки таких ультрамасивних чорних дір ще можна виявити у Всесвіті.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»