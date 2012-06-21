На просторах Галактики існують планети, пристосовані для звичного нам органічного життя в набагато більшому ступені, ніж Земля. Такий висновокзробили астробіологи з США і Німеччини, які опублікували статтю по темі у виданні Astrobiology.



Дослідники проаналізували дані про температуру, вологості та інші важливі для існування життя чинники, зібрані для чотирьох з половиною тисяч відомих людству екзопланет. Аналіз показав, що серед відкритих екзопланет є двадцять чотири, на яких більш підходящі для життя умови, ніж на нашій планеті.



Йдеться про планети, які не дуже старші за Землю, а також більш тепліше, ніж на нашій планеті. Крім цього, ці планети обертаються навколо зірок, тривалість життя яких вище, ніж у Сонця.

«Ми назвали ці планети потенційно заселеними – передбачається, що у таких світах більше можливостей для розвитку життя, ніж на Землі», – говорить професор Дірк Шульце-Макух з Університету штату Вашингтон, головний автор дослідження. За словами професора, всі 24 екзопланети розташовані від нас більш ніж в 100 світлових роках, тому їх детальне вивчення стане можливим в майбутньому, коли на орбіті запрацюють телескопи «Джеймс Вебб» і LUVIOR.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

